CorrSport – Spalletti carica la squadra per premiare i tifosi a Varsavia

Luciano Spalletti è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico azzurro ha voluto i premiare i 592 tifosi azzurri approdati in Polonia per sostenere il Napoli con un omaggio speciale: li ha citati per farli sentire importanti, dichiarando che “è per rispetto di chi compie questi sacrifici che bisogna tentare”: tentare di vincere e portare a casa un risultato importante che contribuire ad innalzare il tasso qualitativo di una rosa larga che dovrà ruotare vertiginosamente se gli obiettivi prefissati vogliono essere raggiunti dall’ambiente azzurro.