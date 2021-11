Del Genio sugli arbitri: “La sensazione è che in aria uno come Ibra venga premiato di più rispetto a Osimhen o Arnautovic”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di A Tutto Napoli, trasmissione su Tele A, per parlare degli episodi di Roma-Milan. Le sue parole:

“Stiamo attraversando un momento di grande confusione in cui vorrei capire se ce la possiamo giocare ad armi pari. Secondo Spalletti sì, io mi pongo la domanda perché abbiamo il retaggio di 3 anni. All’epoca non ce la giocammo ad armi pari. Fino ad oggi non sono avvenuti episodi clamorosi, ma diverse cose ci sono state. Bisogna capire se questi rigorini si devono dare sempre o no. Quand’è che l’Empoli avrà un rigorino mezzo e mezzo contro le milanesi o la Juve? Contro l’Inter doveva averlo. Potremmo dire che sbagliano una volta per uno e una volta per l’altro, ma in realtà la bilancia pende sempre dalla stessa parte. La sensazione c’è: Ibrahimovic è più facile venga premiato da un arbitro, rispetto ad Osimhen o Arnautovic o altri. Non è solo una sensazione…”