Roma-Milan, Maresca sospeso dopo l’arbitraggio insufficiente dell’Olimpico

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’arbitro Fabio Maresca sarà sospeso dopo quanto accaduto all’Olimpico la scorsa domenica. A quanto pare, i vertici dell’AIA non hanno sopportato la sua presunzione e l’ostinazione di continuare a pensare di aver assegnato un rigore giusto anche dopo la segnalazione del VAR.

Maresca – continua il Corriere dello Sport – sarà impegnato in Europa durante questa settimana, ma poi resterà sicuramente fermo il prossimo weekend. Dopo la sosta delle nazionali. è possibile che faccia uno o due turni di VAR in B e una gara in cadetteria.

Dopodiché, il designatore potrebbe farlo rientrare il 5 dicembre in A; oppure fermarlo (quindi fargli fare il quarto uomo o il VAR in A) e permettergli il ritorno solamente il 12 dicembre.