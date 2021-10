Lorenzo Insigne ed il Napoli non hanno intenzione di rinnovare al momento. E’ questo ciò che ha rivelato il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per il momento non c’è alcuna intenzione di firmare il rinnovo di contratto, né da parte di Insigne né da parte del Napoli. Ovviamente mi auguro che le cose vadano in maniera differente, ma queste sono le informazioni attualmente in mio possesso”.