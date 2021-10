Il Napoli perde Adam Ounas e Kevin Malcuit per un mesetto, ma recupera Stanislav Lobotka. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, lo slovacco dovrebbe tornare a disposizione già domenica contro il Torino e dovrà rimettere minuti nelle gambe, proprio come dovranno fare Ghoulam, Mertens e Demme, rientrati anche loro da poco dai rispetti infortuni.