Luciano Spalletti ha cambiato il tipo di allenamento in questo periodo in cui mancano molti nazionali ed alcuni calciatori rimasti a Castel Volturno devono aumentare i minuti nelle gambe in quanto reduci da infortuni. Come rivela Tuttosport, infatti, il tecnico toscano ha ordinato soprattutto un lavoro di mantenimento della condizione, in attesa del ritorno di tutti e di poter ricominciare a lavorare in maniera più incisiva e capillare per la gara di domenica alle ore 18:00 contro il Torino.