Top & Flop Udinese-Napoli. Il migliore e il peggiore degli azzurri

La 4a giornata di campionato vedi di scena Udinese-Napoli, i partenopei partono benissimo fin dai primissimi minuti di gioco, chiudono il primo tempo con un secco 2 a 0 per i napoletani. Chiudono la gara con grande scia addirittura finendo in poker con Lozano.

La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore e il peggiore della gara.

Il migliore dei napoletani tra i vari migliori, scegliamo il muro senegalese Koulibaly, autore di un gol e di un “assist” per Rrahmani. Il classe 91′ è sicuramente in uno stato di grazia importante, che ha fatto vedere anche nelle uscite precedenti. Già a quota due il difensore napoletano vorrà sicuramente aumentare la sua media gol, magari a partire da giovedì dove il Napoli sarà impegnato a Marassi con la Sampdoria.

Per quanto riguarda il peggiore fortunatamente non c’è, tutti si sono distinti in una buona prestazione, questo fa capire lo stato di forma del Napoli, sicuramente una buona notizia per Spalletti