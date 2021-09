Non c’è pace per lo Spartak Mosca, prossimo avversario in Europa League del Napoli. I russi sono stati sconfitti nella giornata di oggi lunedì 20 settembre dal Cska Mosca per 1-0 e sono al momento bloccati a metà classifica del campionato. Ad oggi lo Spartak ha collezionato 10 punti in 8 partite, e vive una situazione non facile dal punto di vista dei risultati. I rossobianchi sono anche ultimi nel girone di Europa League, avendo perso la prima gara del girone contro il Legia Varsavia per 0-1.