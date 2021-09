Tosto sul rinnovo di Insigne: “È attaccato alla maglia, non può andare via come uno qualsiasi”

Vittorio Tosto, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio per parlare, tra le altre cose, del ritardo nel rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli. Le sue parole:

“Da quello che ho capito c’è silenzio da entrambe le parti. Insigne è un napoletano che ce l’ha fatta, non può essere che all’interno della sua seconda famiglia non si riesca a trovare un accordo. Il problema è che non c’è nemmeno un approccio. Va detto che ci sono rinnovi di diversi tipo, ora bisogna rispettare quelli che sono i valori del mercato. Una società prende una linea, ma in questa linea bisogna saper leggere le diverse situazioni: i calciatori non sono tutti uguali e Insigne è un napoletano che ha dimostrato di essere capitano. C’è un attaccamento diverso rispetto ad altri giocatori esteri andati via a parametro zero”.