Garics: “L’Austria può mettere in difficoltà se gioca come squadra”

Gyorgy Garics, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della gara tra Austria e Italia, commentando la prima: “Austria? Abbastanza giovane, ma c’è esperienza visto che in molti giocano in Germania. Loro non hanno nulla da perdere, il passaggio dei gironi già è storia. Può fare male agli avversari come squadra e non come individuali. Non c’è un giocatore che fa la differenza in nazionale. Ovviamente c’è la stella della nazionale, che è Alaba, ma gioca in un ruolo che non permette di caricarsi la squadra e portarla alla vittoria. Io Alaba lo vedo come terzini, li riesce a esprimere al meglio le due potenzialità”.