Nikola Maksimovic lascerà il Napoli quando il 30 giugno scadrà il contratto che lo lega al club azzurro. Secondo quanto riportato da Plaza Deportiva in Spagna, il Valencia ha messo gli occhi sul centrale serbo mostrando un interesse per lui. Tuttavia, l’affare è in salita a causa delle richieste economiche del giocatore e dalla concorrenza visto che ci sono anche Betis e West Ham e Lazio di Sarri.