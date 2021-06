Victor Osimhen tra Covid, infortuni e squalifiche è riuscito a collezionare a malapena 1866 minuti. Al centravanti nigeriano però gli sono serviti sei mesi per cambiare le gerarchie in attacco. Dal mese di marzo ha segnato otto gol in 14 gare, prendendo il posto di Mertens al centro dell’attacco. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, lo ha definito come l’oro di Napoli.