Procuratori in Serie A, la classifica per spese di commissione: ecco dove si posiziona il Napoli

Negli ultimi anni i club calcistici hanno sostenuto spese importanti, molte delle quali hanno pesato in tempi di Covid. Tra queste troviamo quella relativa agli agenti sportivi, con dati particolarmente notevoli per quanto riguarda la Serie A. Dal 2015 ad oggi, secondo Repubblica-Affari & Finanza, le squadre italiane hanno versato 913 milioni di euro nelle casse dei procuratori, cifra inferiore solamente a quella registrata dalla Premier League con 1,417 miliardi.

Tre società di Serie A dal 2015 hanno superato i 100 milioni di euro nelle spese per i procuratori. Si tratta della Juventus (190 mln), dell’Inter (108 mln) e della Roma (103 mln). Il club bianconero, in particolare, ha aumentato la spesa in maniera considerevole dal 2015 al 2016, passando da 6,4 mln a 52 mln e contribuendo ad una grande crescita generale. Di seguito la classifica completa con le spese totali degli ultimi 6 anni alla voce procuratori:

Juventus – 190.078.027 euro (circa 31,6 milioni all’anno in media)

Inter – 107.941.368 (circa 18 milioni)

Roma – 103.122.016 (circa 17 milioni)

Milan – 94.610.626 (circa 15,8 milioni)

Napoli – 53.604.018 (circa 9 milioni)

Fiorentina – 51.251.833 (circa 8,5 milioni)

Torino – 36.944.382 (circa 6,1 milioni)

Atalanta – 36.862.177 (circa 6,1 milioni)

Sampdoria – 35.998.395 (circa 6 milioni)

Genoa – 27.977.007 (circa 4,7 milioni)

Sassuolo – 27.802.215 (circa 4,6 milioni)

Bologna – 26.210.807 (circa 4,4 milioni)

Udinese – 24.046.760 (circa 4 milioni)

Lazio – 16.692.031 (circa 2,8 milioni)

Parma – 12.064.357 (circa 4 milioni)

Cagliari – 11.390.490 (circa 2,3 milioni)

Hellas Verona – 8.810.612 (circa 2,2 milioni)

Crotone – 4.139.180 (circa 1,4 milioni)

Benevento – 2.679.909 (circa 1,3 milioni)

Spezia – 876.132 (unico anno in Serie A)

Napoli che si posiziona dunque al quinto posto in questa graduatoria con una media di 9 milioni annuali. Interessante come la Lazio sia l’unica big non solo a non rientrare tra le prime posizioni, ma a trovarsi anche al di sotto della metà dell’elenco. Da segnalare anche il caso del Parma, con 4 milioni di media dopo i soli tre anni trascorsi in A dal 2015.

Quasi tutti gli agenti percepiscono circa il 10% del valore dei contratti che amministrano. Molti degli agenti sportivi più potenti al mondo, peraltro, lavorano nel mondo del calcio, dove a primeggiare è Jonathan Barnett (capo della Stellar Group, 116,9 milioni incassati nel 2020), seguito da Jorge Mendes, Mino Raiola, Volker Struth e Federico Pastorello.