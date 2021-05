Montervino: “Il lavoro di Gattuso è incredibile. Su Politano…”

Francesco Montervino, ex calciatore, ha parlato del momento del Napoli e della vittoria contro lo Spezia a Ne Parliamo Il Lunedì, programma in onda su Canale 8.

“Nelle partite di Osimhen al Lille ho visto un rapace d’area. Ha l’istinto dell’attaccante. Qui gioca diversamente perché il campionato non è lo stesso, ma non ha perso il fiuto del gol. Il lavoro di Gattuso è incredibile, lo sa dimostrando avendo tutti gli uomini a sua disposizione. Ciò che temo è che ora si sia trovato un equilibrio con lui e che dunque non sia semplice rimpiazzarlo. In questo momento, Politano è un calciatore molto funzionale, lo dimostra l’abilita che ha avuto sul gol di Zielinski, quando ha atteso la sovrapposizione di Di Lorenzo”.