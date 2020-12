Le statistiche dimostrano come il Napoli sia, in questo inizio di campionato, una squadra da trasferta. Fuori casa gli azzurri le hanno vinte tutte.

Si preannunci dunque un match entusiasmante quello di stasera al Meazza. L’edizione odierna di Tuttosport ne parla così: “Gli azzurri hanno vinto tutte le partite in trasferta giocate quest’ anno in campionato (Parma, Benevento, Bologna e Crotone)oltre a essere imbattuti anche nelle gare fuori casa giocate in Europa League: vittorie contro Real Sociedad e Rijeka, pareggio con l’AZ“.

Come detto, gli azzurri hanno una media altissima di vittorie in tutte le competizioni. Al momento l’unico ballottaggio è quello tra Demme e Fabian Ruiz per la mediana.

Il Napoli se la giocherà cercando di portare a casa il bottino pieno: “La priorità è provare a battere l’ Inter per continuare ad alimentare un entusiasmo generato da una stagione fin qui più che positiva”.