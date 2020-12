“Per il resto, attenendosi a quanto è emerso nel corso delle classiche prove tattiche della rinitura andate in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in porta ci sarà Ospina; la linea difensiva a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo, ai fianchi di Demme, spazio a Bakayoko e a Zielinski, l’ormai consueto metronomo dell’impianto di gioco di Gattuso e dunque l’ago del passaggio in corsa dal 4-3-3 al 4-2-3-1; tridente d’attacco con Lozano, Mertens e Insigne. Rispetto all’ultima con la Sampdoria saranno quattro i cambi iniziali. La squadra è partita ieri pomeriggio pressoché al completo: in lista anche Hysaj e Rrahmani, fuori Llorente e l’infortunato Osimhen”.

Così questa mattina il Corriere dello Sport, il quale ha rivelato quale sarà l’undici che scenderà in campo contro l’Inter.