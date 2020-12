Prandelli: “Non riesco ad accettare la morte di Paolo Rossi, aveva una grande umanità”

Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale non riesce a trattenere la commozione per la scomparsa di Paolo Rossi. L’allenatore della Fiorentina, alla camera ardente di Pablito, in lacrime, ha parlato a Sky Sport.

“Per me è un amico sincero: non riesco a trovare le parole, non ce la faccio ad accettare. È la testimonianza di come ha vissuto Paolo la propria professione, la gente lo saluta come Paolo, non solo come calciatore. È riuscito come pochi al mondo a riprendersi da momenti sempre difficili ricordando i valori dell’amicizia. Non era un personaggio, lo è diventato perché nel calcio ha fatto quel che ha fatto. Come persona ha sempre mostrato una grande umanità e sensibilità”.