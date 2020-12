Eduardo Chiacchio, avvocato sportivo vicino alle questioni azzurre, parla a Radio Crc dell’infortunio di Victor Osimhen:

“I club sono tutelati da delle polizze assicurative sui proprio giocatori che stipulano con le organizzazioni internazionali come Fifa e Uefa. Non so se ci sia un accordo simile anche con la federazione Africana incaricata di organizzare la Coppa d’Africa. Se così fosse, il Napoli verrà ristorato dei danni patiti per l’infortunio di Osimhen”.