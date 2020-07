CorrMezz – Ritiro Napoli, definito accordo per Castel di Sangro: i dettagli

La SSC Napoli ha ormai definito l’accordo per il ritiro a Castel di Sangro. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che scrive anche dei dettagli, provando anche ad anticipare le possibili amichevoli durante il ritiro in Abruzzo:

“Il Napoli non sarà ospite a Castel di Sangro solo ques’estate ma fino al 2025 con opzione del rinnovo per altri sei anni. Per le amichevoli, le possibili avversarie potrebbero essere il Teramo o il Pescara. In corso anche delle valutazione sul contratto (fino al 2022) con la Regione Trentino e la Val di Sole, gli accordi, nei prossimi due anni, potrebbero anche coesistere. Quindi, la preparazione verrebbe svolta in due località differenti”.