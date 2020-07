Secondo quanto riporta il Portale Calciomercato.it, Osimhen, non ha dato la sua completa disponibilità al Napoli, prendendosi qualche giorno di tempo per riflettere. Aspettava qualche passo in avanti dal Manchester United o Arsenal, che al momento non sono arrivati. Appena il calciatore, capirà che da parte dei club inglesi, non ci sia volontà di proseguire, è pronto a firmare con il club di De Laurentiis.