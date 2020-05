Zazzaroni: “Perché Spadafora vuole fermare il calcio?”

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha attaccato duramente il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:

“Perché continua a ripetere che fermerà il calcio? Perché i presidenti di Serie A gli remano costantemente contro? A me pare che gli esperti alcuni regioni come Campania e Lazio abbiano dato il via libera agli allenamenti, quali sono le motivazioni che spingerebbero il ministro a chiudere tutto? Continua a mettere pressione per annullare tutto ma non sa che si andrebbe incontro alla più grande crisi economica di sempre”.