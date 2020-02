Durante la sua conferenza stampa l’allenatore del Barcellona Quique Setien ha espresso la sua opinione su Gennaro Gattuso e Fabian Ruiz:

“Fabian è un calciatore a cui sono molto legato. Da quando lo allenavo al Betis ha avuto una crescita esponenziale. Lo apprezzo sia come calciatore che come persona. Mi auguro che domani riusciremo a tenerlo a bada”.

“Mi ha fatto molto piacere che un grande allenatore ed ex calciatore come Gattuso abbia parlato così bene del mio operato. Ci siamo già affrontati quando allenavo il Betis, spero finisca come allora”.

“Il Napoli sta vivendo un ottimo momento ma anche noi. Spero di fare bene domani ma il San Paolo non è uno stadio agevole in cui giocare perché il pubblico è molto caloroso”.