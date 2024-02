Rileggi Live – Luvumbo salva il Cagliari all’ultimo minuto! Esordio amaro per Calzona

Finisce 1-1 la sfida tra Cagliari e il Napoli all’Unipol Domus. Il Napoli passa in vantaggio con un gol di testa di Osimhen su assist di Raspadori al 65′. Gli azzurri non riescono a raddoppiare e all’ultimo secondo la pareggia per il Cagliari Luvumbo. Esordio amaro per Calzona che pareggia la seconda partita consecutiva dopo il Barcellona.

96′ – Pareggia il Cagliari all’ultimo minuto! Punisce Luvumbo.

95′ – Lobotka ci prova da lontano! Palla poco a lato.

94′ – Scuffet salva il Cagliari su un possibile 2-0 di Simeone.

91′ – Ammonito Olivera per perdite di tempo.

90′ – Ufficializzati 6 minuti di recupero.

90′ – Tiro di Politano di poco a lato.

85′ – Calzona sostituisce Mazzocchi, a suo posto Ostigard.

85′ – Calzona sostituisce Osimhen, a suo posto Simeone.

79′ – Calzona sostituisce Zielinski, a suo posto entra Cajuste.

79′ – Calzona sostituisce Raspadori, a suo posto entra Lindstrom.

76′ – Ranieri sostituisce Augello, a suo posto entra Oristanio.

76′ – Ranieri sostituisce Pavoletti, a suo posto entra Petagna.

72′ – Calzona sostituisce Kvaratskhelia, a suo posto entra Politano.

68′ – Ammonito Nandez.

65′ – Napoli in vantaggio! Segna Victor Osimhen.

61′ – Ranieri sostituisce Lapadula, al suo posto entra l’ex Pavoletti.

61′ – Ranieri sostituisce Jankto, al suo posto entra Zappa.

61′ – Ranieri sostituisce Gaetano, al suo posto entra Viola.

48′ – Ammonito Luvumbo per una spinta volontaria a Raspadori.

46′ – Inizia il secondo tempo di Cagliari-Napoli.

Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Parietto fischia la fine del primo tempo, che si chiude sullo 0-0. Nei primi 45 minuti più opportunità per il Cagliari, che principalmente trova le sue occasioni su contropiede o nel gioco da fermo. Ed è proprio da una situazione di gioco da fermo che era arrivato il gol del vantaggio, annullato poi per posizione di offside di Lapadula.