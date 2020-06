Minuto 40.

Recupero palla di Ospina che, di piede, lancia Insigne direttamente in area di rigore. Controllo perfetto del numero 24 che imbecca, in area, Dries Mertens lasciato solo.

Piatto destro del belga che non perdona l’uscita di Handanovic.

Napoli 1-1 Inter.