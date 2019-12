46′: riprende il match tra Sassuolo e Napoli. Gattuso opta per un cambio negli spogliatoi: non ce la fa Luperto, dentro Hysaj con Di Lorenzo che va a fare il centrale.

Successivamente, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Napoli, Locatelli trattiene vistosamente in area lo stesso Hysaj, che finisce a terra. Dopo un breve consulto con la sala VAR, Chiffi indica ai giocatori di proseguire: il contatto non è stato giudicato falloso.