Milan, Ibrahimovic 3.0 is on fire

Come riporta con un comunicato la società rossonera, Zlatan Ibrahimovic ritorna per la terza volta al Milan. L’ex attaccante svedese ritorna in veste di “senior advisor” della Proprietà Redbird, il cui fondatore è Gerry Cardinale. Il suo compito sarà quello di aiutare il gruppo e il club nei prossimi anni. Ecco le dichiarazioni dell’ex punta di diamante svedese:

“Sono molto felice per questa opportunità. La società Redbird è una società molto in gamba e negli anni ha collaborato con grandi personalità dello sport. L’amore per il Milan è incommensurabile. Ho deciso di ritornare qui perché amo questi colori e perché so che non potevo stare senza questo sport. Ringrazio Gerri per l’opportunità che mi ha concesso e farò sempre del mio meglio per questi colori.”