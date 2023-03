Momenti di nervosismo in mixed zone dopo la sconfitta della Corea del Sud contro l’Uruguay. Protagonista il napoletano Kim Min-Jae, abbastanza nervoso, che ha risposto in modo duro. Queste le dichiarazioni rilasciate ai colleghi coreani: “Sono mentalmente stanco. Voglio concentrarmi sulla mia squadra, il Napoli, piuttosto che sulla nazionale. Per il momento penso di dovermi concentrare solo sulla mia squadra. Nazionale? Non ho altro da dire. È un peccato non aver vinto”.