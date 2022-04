Mertens: “Siamo delusi. Quest’anno nessuno era più forte di noi. Sull’anno prossimo…”

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole: “Tutta la squadra è delusa. In 9 anni che sono qua questo è stato il più deludente, insieme ai 91 punti. Quest’anno nessuno era più forte di noi, Juve, Roma, Lazio e Atalanta sono dietro. E’ un peccato, si deve alzare la testa, andiamo in Champions e speriamo di lottare ancora l’anno prossimo perchè abbiamo un grande gruppo. Se lo facciamo con la testa possiamo puntare in grande. Quest’anno abbiamo sognato, poi abbiamo sbagliato, tutti. Oggi non dovevamo mollare, so che è brutto per noi perchè volevamo lo scudetto. in questa città bisogna sempre stare uniti. Le altre squadre non erano superiori a noi, ci è mancato qualcosa. Con me ci sono grandi giocatori, dobbiamo pensare al futuro e speriamo ne arrivino altri. Record di gol? Penso sempre a me stesso, se faccio bene aiuto la squadra. Quest’anno ho giocato poco ma quando ho giocato ho provato a fare di tutto”.