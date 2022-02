Ballotta: “Ospina tradito dal vento! Vi dico la mia sul ruolo del portiere”

L’ex storico estremo difensore della Lazio, Marco Ballotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla prestazione del Napoli e sull’errore di Ospina. Queste le sue parole: “Non si può giudicare un portiere solo da una singola partita! Gli errori ci stanno e fanno parte del gioco. Purtroppo il ruolo delicato di Ospina, non gli consente di farne troppi. Ieri è stato tradito dal vento! Quando soffia così forte, la traiettoria può essere più lenta o più veloce a seconda delle situazione. Il colombiano però, da grande esperto quale è, si è subito rialzato. Ha salvato il Napoli in più di un occasione, il pareggio è anche merito suo“.