Dalbert: «Il Napoli è forte ma possiamo fare risultato. Scudetto? Lo vincerà l’Inter»

Oggi Il Corriere dello Sport, in vita di Cagliari-Napoli, ha intervistato il terzino dei sardi Dalbert, ex Inter e allenato in nerazzurro da Luciano Spalletti:

Il Napoli fa paura? “È una bella squadra, ho visto la partita dell’andata da spettatore perché ero infortunato. Ci sono tanti giocatori forti ma dobbiamo pensare ad essere altrettanto forti noi per provare a fare la differenza. Testa alle nostre qualità, perché pur avendo obiettivi diversi possiamo giocarcela”.

L’Inter vincerà lo scudetto? “Spero di sì perché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro”.

Proprio Spalletti l’ha lanciata in nerazzurro: “Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutato facendomi arrivare all’Inter”.