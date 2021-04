Ag. Insigne: “In Nazionale ha fatto bene, ma ho sentito pochi complimenti. Gattuso lo ha reso più responsabile”

Vincenzo Picacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Giochiamo d’anticipo: “Penso che Lorenzo abbia fatto delle buone prestazioni con l’Italia, ma non ho sentito tanti compiti. Insigne è riuscito a dare il suo contributo. Per quanto riguarda il campionato bisogna pensare partita dopo partita. Ora c’è il Crotone che giocherà con il coltello tra i denti perché deve salvarsi.



Sono contento per come si stia esprimendo il mio assistito. Gattuso lo ha responsabilizzato ed è ciò che aveva bisogno. Poi bisogna dire che difficilmente un uomo è maturo a 25-26 anni. Il Coronavirus ha cambiato tanto anche lo sport, ho visto qualche partita dal vivo recentemente e senza pubblico è brutto giocare”.