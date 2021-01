Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il contratto di Gattuso andava firmato tempo fa, poi ci stato stati dei piccoli cavilli da risolvere. Adesso il Napoli non è più sicuro di voler continuare con Rino e sta sondando varie piste. Credo che Gattuso meriti il rinnovo perchè ha avuto molte difficoltà, come perdere Osimhen per infortunio dopo aver basato il 4-2-3-1 sull’attaccante nigeriano. Mi hanno raccontato le telefonate che fa De Laurentiis, chiede informazioni sui giocatori che gli interessano, smanetta parecchio col cellulare”.