Del Genio: “Occhio all’Az! Vi svelo i punti di forza della squadra olandese”

Il noto giornalista di fede azzurra, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul match di stasera contro gli olandesi dell’Az. Queste le sue parole: “E’ inutile nascondersi dietro un dito, il Napoli è nettamente più forte degli olandesi ma bisogna fare attenzione. Prendere una squadra sotto gamba può essere un errore madornale che potrebbe compromettere il risultato della partita già dai minuti iniziali. L’Az Alkmaar è una squadra di tutto rispetto, hanno un centro sportivo all’avanguardia e tanti talenti. L’emergenza Coronavirus li ha penalizzati ma solo uno dei titolarissimi è rimasto a casa.

Sono, in ogni caso, un club storico che l’anno scorso ha terminato il campionato a pari punti con l’Ajax. Ciò vuol dire che hanno perso lo scudetto solo per la differenza reti, motivo per il quale gli uomini di Gattuso dovranno fare estrema attenzione“.