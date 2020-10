Sky, Marchetti: “Affare Milik? Quello più indebolito è il polacco, vi spiego i motivi”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della situazione tra il Napoli ed Arek Milik. Queste le sue parole: “La situazione è ancora molto delicata. Il Napoli ha dimostrato di essere piuttosto severo, non si è piegato alle pretese dei calciatori ed è rimasto fermo sulla situazione iniziale. Con Milik ci ha perso anche dei soldi, non pochi a dir la verità ma alla fine ha vinto la società.

Il polacco è quello che ne esce più indebolito dalla vicenda. Resterà sicuramente rilegato in tribuna e molto probabilmente perderà anche la convocazione con la Polonia per l’Europeo. Non è riuscito a trovare l’accordo con stipendi vecchi e multe ed è saltato l’affare con la Roma. E’ tutto molto complicato ma alla fine si poteva trovare un punto d’incontro, adesso però ne sta pagando le conseguenze“.