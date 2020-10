Bucchioni: “Juve – Napoli? In Italia la certezza del diritto non c’è”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Microfono Aperto’ in onda sulle frequenze di Radio Sportiva:

“Protocollo? Penso che andava corretto e rivisto prima dell’inizio del Campionato. Per Juve-Napoli siamo nei meandri delle interpretazioni, ma aspettiamo cosa diranno i giudici. In Italia la certezza del diritto non c’è mai. Con un nuovo protocollo avremmo delle certezze, altrimenti andiamo avanti a cavilli e controcavilli, con chissà quante diverse interpretazioni. Juve-Napoli? Il calcio deve avere regole fisse, le situazioni non possono essere gestite a piacimento. Quando si firma il protocollo, la regola deve essere uguale per tutti. Fino ad oggi nessuno si poteva immaginare un intervento dell’ASL, ma c’è un indagine in corso e vediamo se tutti hanno tenuto un comportamento attinente alle leggi”.