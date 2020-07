Termina in questi istanti un match che costa agli azzurri l’allontanamento a quindici punti dalla diretta rivale per il quarto posto, l’Atalanta.

Di seguito le parole di Gattuso ai microfoni di Dazn al termine della gara:

“L’Atalanta non è partita a mille, siamo noi che abbiamo sbagliato: ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo regalato due goal. L’Atalanta ha fatto poco, sono andato a controllare i numeri”.

“I bergamaschi tendenzialmente schiacciano gli avversari, tirano moltissimo in porta. Oggi non hanno fatto nemmeno una conclusione pericolosa”.

“Troppe chiacchiere, troppe parole inutili ed ecco che abbiamo buttato la partita”.

“Cosa chiedevo ai miei attaccanti? Abbiamo fatto un buon primo tempo, salivamo bene dal primo pressing ma abbiamo sbagliato molto sul piano qualitativo”.

“Errore? Uno ci può stare, ma non ammetto che dopo quello i miei calciatori inizino a sprecare le energie per lamentarsi con gli arbitri piuttosto che concentrarsi sulla gara”.

“Ritorno con il Barcellona? Fa caldo per noi e fa caldo per loro. Cercheremo di arrivare nella miglior condizione.

Abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene, non dobbiamo regalare niente a nessuno, dobbiamo solo costruire la giusta mentalità vincente”.