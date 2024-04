Caos Bari, esonerato Iachini, ecco il sostituto

Sembra ormai al capolinea l’avventura di Beppe Iachini sulla panchina del Bari. Il tecnico marchigiano paga la tremenda posizione in classifica della squadra bianco-rossa. I galletti infatti si trovano in zona playout a +2 dal terzultimo posto e a -1 dalla zona salvezza. Stagione da dimenticare per la consorella del Napoli che adesso rischia davvero lo spauracchio della retrocessione. La società, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttomercatoweb, avrebbe comunicato la fine del rapporto al tecnico ex Palermo e si vocifera che il suo sostituto sia Federico Giampaolo ,l’allenatore della primavera barese.