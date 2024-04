Flop Di Lorenzo contro il Frosinone: “Capitano stanco, commette diversi errori tecnici”. Le pagelle

Autore di un’ennesima prestazione piuttosto deludente rispetto a quanto siamo abituati a vedere, Giovanni Di Lorenzo non riesce più a brillare sulla fascia destra azzurra.

A sottolinearlo sono le pagelle dei quotidiani:

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport: il capitano commette una quantità di errori tecnici inspiegabile. In difficoltà in fase difensiva e poco lucido nelle rare discese, “appare stanco”.

Stessa valutazione per Il Mattino: “Non ha i tempi per la chiusura, non riesce a mettere una pezza ai guai. Gli avversari avvertono i problemi e attaccano sul suo lato”.

Voto 5,5 per Tuttosport: spreca una buona chance nel finale, quando tenta un assist difficile per Simeone.