Brutta prestazione di Rrahmani: “Errori e amnesie, una delle sue giornate peggiori”

Flop Amir Rrahmani contro il Frosinone. L’albanese non regge la pressione della partita e si lascia andare a una performance di basso livello.

Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Il Mattino: errori e amnesie da parte del difensore centrale. Provoca il rigore (pure ammonito, salterà l’Empoli) su Cheddira e, come se non bastasse, lo perde in copertura sul 2-2. Non gli riesce di tenere la difesa alta e affonda insieme a tutti gli altri.

Voto 5 per Tuttosport: “Si dimentica completamente di Cheddira in occasione del secondo pareggio ciociaro“.