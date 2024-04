Calzona: “Non ho avvertito solidità nella squadra, gestione sbagliatissima”

Al termine di Napoli-Frosinone, ennesima prestazione deludente degli azzurri, il tecnico del club partenopeo Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto una gestione sbagliatissima. Da quando eravamo in vantaggio chiedevo di giocare la palla e non sbagliare. Con questo caldo dovevamo gestirla così perché con questo caldo non potevamo fare altro. Mi dispiace perché dovevamo portarla a casa per quello che avevamo creato. Il problema è di gestione perché non capiamo le situazioni di pericolo”.

Poi l’allenatore del Napoli ha continuato: “Se non pensiamo negativo quando siamo in fase di non possesso è un problema. Abbiamo parlato tutta la settimana dei pericoli di questa partita. Dobbiamo fare di più”.

Infine Calzona ha detto: “Sono dispiaciuto per i gol presi. Abbiamo preso troppi gol per il livello che siamo. Non si possono fare sempre 3-4 gol per vincere una partita. La sensazione che la partita fosse viva c’è sempre stata e questo mi disturba molto. Non percepiamo il pericolo e non siamo squadra. Le partite bisogna anche vincerle uno a zero. La sensazione che eravamo solidi non l’ho avuta. Io avevo avvertito i miei giocatori che era una partita particolare. Faceva molto caldo e giocavamo contro una squadra molto giovane, non come noi. Speravo di sbloccarla subito e gestire”.