La Lazio di Igor Tudor starebbe pensando realmente al Cholito Simeone per la prossima stagione.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ipotesi, questa, che porterebbere i biancolesti ad offrire anche Immobile come scambio per arrivare all’argentino: una mossa che porterebbe finalmente l’attaccante di Torre Annunziata a vestire la maglia del Napoli. Situazione da monitorare, ma Tudor vuole Simeone a tutti i costi.