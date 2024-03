Napoli, al termine della gara con l’Atalanta i tifosi azzurri contestano: “Vaf…. lo Scudetto, meritiamo più rispetto”

Al termine della gara tra Napoli ed Atalanta, finita con un sonoro 0-3 per i bergamaschi, non si è fatta attendere la risposta dei tifosi azzurri. Appena arrivato il fischio finale tutta la tifoseria ha contestato i calciatori azzurri e la società dopo l’ennesima delusione e la quasi certezza della mancata qualificazione in Champions. Proprio a causa di una prestazione brutta e che ha dimostrato ancora una volta un atteggiamento non positivo da parte dei calciato, si è scatenata la rabbia dei tifosi. Il coro è stato chiaro, soprattutto nei confronti della società e dell’atteggiamento dei calciatori: “Vaff….. lo Scudetto, meritiamo più rispetto“.