Meluso: “Fa male alla squadra subire i cori dei tifosi. Dobbiamo ritrovare continuità e serenità”

Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mancano ancora 8 partite. Dobbiamo fare di meglio per rispetto della nostra gente. E’ stata una sconfitta pesante davanti ai nostri tifosi. Ci diamo obiettivi settimanalmente. Tante discussioni che fanno dalla parte dei media vengono posticipate, ne parleremo in altri momenti. Fa male alla squadra, ai ragazzi e ai giocatori subire i cori dei tifosi. Pensavamo che questa annata poteva prendere una piega differente. Ovviamente, ci auguriamo che da subito la squadra ritrovi brillantezza. Oggi è mancata questa e la cattiveria. Non abbiamo dato continuità alla gara di Milano contro l’Inter. Il pareggio ci aveva, così per dire, accontentati. Ci siamo smarriti soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo subito quel gol alla fine con sufficienza. Il gol di Scamacca ci ha tagliato le gambe psicologicamente. Sicuramente, dobbiamo tornare ad avere il morale alto e cattiveria agonistica. Sostituisco i calciatori in questo momento, perché devono stare tranquilli e trovare motivazione. Anche se, in una città come Napoli non è facile perdere motivazione. Con Calzona stiamo facendo un buon percorso dal punto di vista di gioco e risultati. Speriamo di fare un filotto di partite positive. Dobbiamo trovare continuità. Zielinski? Per carità, nessun tipo di patteggiamento ritorsivo. Non siamo andati contro le sue volontà: oggi è entrato e a giocato. Il discorso fatto coi mister di quest’anno è stto che ci deve essere una sorta di stella polare chiamata meritocrazia”.