Ultim’ora Sky – Kvara out contro l’Atalanta, scelto il suo sostituto!

Il weekend pasquale segna il ritorno della Serie A sul campo. Il match di apertura vede Napoli e Atalanta affrontarsi in un incontro cruciale per la qualificazione alle competizioni europee. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, i padroni di casa dovranno fare a meno di Kvaratskhelia, rientrato acciaccato, dopo la storica qualificazione della Georgia agli Europei. Al suo posto, sembra favorito Raspadori per prendere il suo posto.

Nel frattempo, per l’Atalanta sarà necessario verificare le condizioni di Koopmeiners, anch’egli alle prese con un infortunio al polpaccio durante il suo periodo con la nazionale olandese.