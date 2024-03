L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Atalanta in vista del match di domani contro il Napoli. Secondo l’emittente televisiva Teun Koopmeiners farà di tutto per esserci, quantomeno dalla panchina. Al suo posto Pasalic è avanti su Miranchuk, per comporre il duo con Lookman dietro Scamacca. Un altro dubbio per Gasperini è sulle corsie. Zappacosta scalpita, ma Holm e Ruggeri sembrano in vantaggio. Per il resto soliti noti per il tecnico bergamasco. Quindi il classico 3-4-2-1 di Gasperini sarà: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca