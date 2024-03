SOCIAL – Juan Jesus risponde ad Acerbi: “Pensavo che fosse finito tutto ieri, ma non è stata detta la verità”

Juan Jesus ha deciso di pubblicare pochi minuti fa un post sul suo account Instagram per rispondere alle dichiarazioni di Acerbi.

Il difensore del Napoli ha voluto ribadire la tesi infondata del difensore dell’Inter, aggiungendo nuovi particolari e importanti retroscena che potrebbero comportare una sanzione asprissima per l’italiano che avrebbe aggiunto anche altre parole all’offesa di base. Un messaggio che l’ex Roma e Inter ha scelto di rendere pubblico dopo le ultime dichiarazioni di Acerbi, il quale aveva dichiarato di non essersi risolvo all’azzurro con toni denigratori o razzisti. In basso il contenuto del post Instagram dell’azzurro.