Da poco sono è stato diramato l’elenco dei convocati di Francesco Calzona per la sfida di domani sera contro l’Inter a San Siro. Gli azzurri nonostante i problemi di questi giorni potranno contare su Victor Osimhen, che è stato convocato, e potrebbe quindi partire dal 1′ minuto. Il tecnico azzurro in questa giornata potrà quindi contare su tutti i calciatori che sono attualmente in rosa, visto che non manca nessuno. Questi i convocati del Napoli per il big match: