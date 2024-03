L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata su un aspetto riguardante il Napoli di Francesco Calzona. Secondo il quotidiano un altro stop peri il Napoli in una stagione da dimenticare il prima possibile. Gli azzurri non convincono nemmeno contro il Torino. Anche in questa occasione, le tre vittorie di fila sono risultate impossibili da raggiungere per gli azzurri. In attacco non si hanno più i problemi avuti con Mazzarri, ma la difesa fa sempre acqua. Il gol di Sanabria, è lo specchio dei problemi difensivi azzurri. Kvaratskhelia si carica la squadra sulle spalle, ma non basta. Il pareggio non serve ai partenopei, che se vorranno ottenere la qualificazione in Champions League, dovranno arrivare tra le prime 5 ed ora come ora è difficile