Gazzetta – “Io resto qui”: l’esultanza di Kvaratskhelia fa pensare al rinnovo. La verità sul gesto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone particolarmente l’accento sull’esultanza sotto la Curva B di Khvicha Kvaratskhelia dopo il gol segnato contro la Juventus.

Il georgiano compie un gesto a due mani come a dire “Io resto qui”, segnale che scaccia via tutte quelle voci degli ultimi mesi in merito ai capricci del giocatore per un contratto ancora non adeguato economicamente. “Khvicha si prende l’abbraccio del suo popolo in estasi – scrive il quotidiano – e allarga le braccia facendo un movimento che può sembrare semplice ma che invece è un carico di speranza per il mondo napoletano. Del rinnovo si parlerà a fine stagione ma De Laurentiis farà il possibile per accontentare il giocatore, oggi tra i meno pagati delle big di Serie A nonostante ne sia l’MVP in carica. Ma i soldi non fanno la felicità, si dice. E Kvara una gioia come lo scudetto non pensava mai di poterla trovare così presto”.