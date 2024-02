L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano l’obiettivo primario è quello di indovinare il centravanti che sia in grado di raccogliere l’eredità di Osimhen, garantendo tanti gol al Napoli del futuro. Il club ci ha sempre visto lungo alla voce bomber ed ecco che torna d’attualità il nome di Jonathan David del Lille. Il centravanti canadese anche quest’anno si sta rivelando decisivo sotto porta: per lui 11 reti e due assist finora. L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e toccherà al Napoli fare la prima mossa. Anche il club francese ha anche abbassato le sue pretese, passando dai 60 ai 40 milioni di euro per il suo cartellino.